Ситуація у Дніпропетровській області стабільна, ворог не перетнув межі регіону

На цю годину ситуація у Дніпропетровській області стабільна та контрольована. Ворог не перетнув межі регіону.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко під час брифінгу .

"Соціальні установи, магазини, аптеки, лікарні працюють. Область - з теплом, водою, електрикою. Критична інфраструктура працює стабільно. Керівники підприємств на робочих місцях", - сказав Резніченко.

Він додав, що мешканці регіону отримують всі соціальні виплати. Школи, профтехи, університети - на дистанційному навчанні. Кількість громадського транспорту скорочена, бо стало менше пасажирів.

"Військові роблять свою справу. Наша армія захищає кордони регіону. Закликаю мешканців області зберігати спокій та не піддаватися паніці", - наголосив Валентин Резніченко.

З 22:00 до 6:00 в регіоні - комендантська година. Заборонено виходити на вулицю та в громадські місця без спеціальних перепусток.