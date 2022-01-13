ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ситуация с COVID в областях ухудшается. В "оранжевой" зоне уже три региона

Новина українською →
Киев, Четверг 13 января 2022 09:18
Ситуация с COVID в областях ухудшается. В "оранжевой" зоне уже три региона Фото: три области находятся в "оранжевой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине уже три области находятся в "оранжевой" зоне карантина. Речь идет об Ивано-Франковской, Херсонской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Сумской и Ивано-Франковской областях превышает коэффициент выявления случаев инфицирования, а в Херсонской - динамика уровня госпитализаций.

В других областях пока ситуация стабильная. Впрочем, с начала недели в Украине фиксируют рост новых случаев коронавируса, за вчера заболели более 10 тысяч человек.

Ситуация с COVID в областях ухудшается. В &quot;оранжевой&quot; зоне уже три региона

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
NEWS
Есть ли в списке Путин? В Сенат США внесли новые санкции против России
Есть ли в списке Путин? В Сенат США внесли новые санкции против России
DAILY
Укрощение Путина. Как США принуждают Кремль отказаться от вторжения в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Укрощение Путина. Как США принуждают Кремль отказаться от вторжения в Украину