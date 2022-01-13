Ситуация с COVID в областях ухудшается. В "оранжевой" зоне уже три региона
Фото: три области находятся в "оранжевой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине уже три области находятся в "оранжевой" зоне карантина. Речь идет об Ивано-Франковской, Херсонской и Сумской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Сумской и Ивано-Франковской областях превышает коэффициент выявления случаев инфицирования, а в Херсонской - динамика уровня госпитализаций.
В других областях пока ситуация стабильная. Впрочем, с начала недели в Украине фиксируют рост новых случаев коронавируса, за вчера заболели более 10 тысяч человек.