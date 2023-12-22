Ситуація навколо Авдіївки складна. Росіяни змінили тактику, - Барабаш

"Ворог зараз намагається зараз точково пробити. Взяли вони для себе пріоритети, умовно кажучи, три напрямки, і туди здебільшого направляють і техніку, і велику кількість піхоти. Дійсно, складно. Дійсно, дуже гаряче. Ворог буде намагатися зреалізувати поставлені завдання про взяття міста", - розповів Барабаш.

За його словами, ситуація навколо міста складна, однак українські захисники продовжують стримувати загарбників. Лінія оборони навколо Авдіївки тримається.

"Звичайно, дуже непросто. Але не треба розганяти зрадницьких настроїв. Хлопці тримаються, треба їм допомагати й дякувати за те, що вони роблять", - зазначив начальник МВА.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, росіяни ще з початку жовтня активізували штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто та взяти його під свій контроль.

Ці кілька місяців українські захисники обороняють місто та не дають окупантам здійснити свої плани.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), з початку наступу у жовтні в боях за Авдіївку росіяни втратили понад 13 тисяч солдатів і офіцерів, захопивши лише 11 квадратних кілометрів території.

Як зазначили експерти в коментарі РБК-Україна, Авдіївка може стати фінальним штурмовим акордом РФ, оскільки ворог зазнає там величезних втрат.

Як раніше повідомили у ЗСУ, наразі штурмів в районі Авдіївки поменшало, але є нюанс: у кожній атаці ворог задіює більше піхоти та бронетехніки.

На думку експерта Олександра Коваленка, російські окупанти продовжуватимуть активні наступальні дії в районі Авдіївки до президентських виборів у країні-агресорі, адже диктатору Володимиру Путіну потрібні хоч якісь результати на у війні. Потім на цій ділянці фронту може бути оперативна пауза.