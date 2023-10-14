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Ситуація в Авдіївці: в місті перша ніч без ракетних ударів, на позиціях - гаряче

Фото: в Авдіївці перша нічна без ракетних ударів після загострення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Авдіївці цієї ночі вперше після загострення не було ракетних ударів. Проте на позиціях захисників тривають запеклі бої, окупанти не зупиняють штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Дуже гаряче, дуже спекотно. Вже п'яту добу ворог не припиняє ні штурмових дій, ні обстрілів по позиціях навколо міста. Намагається місто оточити. Все більше і більше нових сил накидають для реалізації своїх задач. Щодо міста - ніч більш-менш спокійно пройшла. Це перша ніч після загострення, що у місті не було ракетних ударів", - сказав він.

Барабаш наголосив, що відносне затишшя не стосується позицій захисників біля Авдіївки. Окупанти продовжують з півночі та півдня обстрілювати позиції, тривають стрілецькі бої. За його словами, росіяни використовують все наявне озброєння - дрони, артилерію танки, РСЗВ, авіацію.

Начальник МВА також додав, що поки в Авдіївці не можуть проводити рятувально-пошукові роботи. Станом на ранок 14 жовтня в Авдіївці залишаються 1600 осіб, вчора вдалося евакуювати одну людину.

Ситуація біля Авдіївки

З початку тижня російська армія активізувала наступ на Авдіївку Донецької області. Також окупанти посилено обстрілюють місто і сусідні населені пункти.

За минулу добу українські захисники відбили близько 20 атак на Авдіївському напрямку. Місцева влада зазначає, що ситуація у місті дуже напружена, а окупанти продовжують штурмувати.

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