Ситуація в АТО: 13 обстрілів, постраждалих немає

За минулу добу, від обстрілів в АТО, жоден український військовий не постраждав

За минулу добу зафіксовано 13 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, повідомляється, що на Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українським укріплень в районі Кам'янки.

Також гранатомети і великокаліберні кулемети окупанти застосували по захисників Лебединського та Новотроїцького. Крім цього, у ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші захисники Старогнатівці, Павлопіль і шахти Бутівка.

Також в прес-центрі додали, що: "На Луганському напрямку противник з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, а стрілецьку зброю застосував неподалік Щастя".

"В результаті ворожого вогню жоден український воїн не постраждав", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 24 березня, в одній з бригад Збройних Сил України, що знаходиться на лінії бойового зіткнення на Донбасі в результаті необережного поводження з боєприпасами загинув український військовий. За попередньою інформацією ще один військовий отримав поранення.