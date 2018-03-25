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Ситуація в АТО: 13 обстрілів, постраждалих немає

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 08:34
Фото: солдаті ВСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: солдаті ВСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)

За минулу добу, від обстрілів в АТО, жоден український військовий не постраждав

За минулу добу зафіксовано 13 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, повідомляється, що на Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українським укріплень в районі Кам'янки.
Також гранатомети і великокаліберні кулемети окупанти застосували по захисників Лебединського та Новотроїцького. Крім цього, у ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші захисники Старогнатівці, Павлопіль і шахти Бутівка.

Також в прес-центрі додали, що: "На Луганському напрямку противник з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, а стрілецьку зброю застосував неподалік Щастя".

"В результаті ворожого вогню жоден український воїн не постраждав", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 24 березня, в одній з бригад Збройних Сил України, що знаходиться на лінії бойового зіткнення на Донбасі в результаті необережного поводження з боєприпасами загинув український військовий. За попередньою інформацією ще один військовий отримав поранення.

В зоні АТО загинув військовослужбовець ЗСУ За добу зафіксовано п'ять обстрілу позицій ВСУ, - штаб АТО
Теги публікації: Збройні сили України, Донбас, обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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