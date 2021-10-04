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Системы взвешивания-в-движении появятся на всех ключевых дорогах "Большой стройки"

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 15:32
Системы взвешивания-в-движении появятся на всех ключевых дорогах "Большой стройки" Фото: системы взвешивания-в-движении появятся на всех ключевых дорогах (facebook.com/Mustafanayyem)
Автор: Наталия Гурковская

В течение ближайшего года планируется оборудовать площадками Weigh-in-Motion (взвешивания-в-движении) все ключевые маршруты Украины, которые восстанавливаются в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина на Facebook заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема.

"Через год площадки заработают по всей Украине. Сейчас же полноценно функционируют и собирают данные 52 WIM-комплексов по всей стране. До конца года их количество будет удвоено. Конечная цель - покрыть станциями главные транспортные артерии страны", - написал он.

Найем рассказал, что первый автоматический штраф за перегрузки, зафиксированный системой после запуска 1 октября, был максимальным - 51 тыс. грн.

"Грузовик двигался с превышением допустимой нормы массы на ось 39%. Это еще раз доказывает, что функция контроля - ключевая в вопросе сохранения объектов "Большой стройки", - отметил заместитель главы Мининфраструктуры.

По его словам, система WIM определяет вес автомобиля с помощью вмонтированных в дорожное покрытие датчиков. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Инспектор не может отменить зафиксированное нарушение - он только проверяет данные, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление с реквизитами на оплату автоматически направляется нарушителю.

Кроме этого, ответственность за нарушение установленных габаритно-весовых норм была значительно повышена в зависимости от размера перегрузки:

  • от 5% до 10% - 8,5 тыс. грн;
  • от 10% до 20% - 17 тыс. грн;
  • от 20% до 30% - 34 тыс. грн;
  • более 30% - 51 тыс. грн.

По данным Найема, каждый пятый километр разрушенных дорог в Украине - это следствие превышения допустимых весовых норм.

"Наша цель - не начислить как можно больше штрафов, а защитить дороги и мотивировать перевозчиков и грузоотправителей не нарушать, соблюдать правила и предотвратить разрушение дорог. Сейчас мы размещаем площадки WIM на всех ключевых дорожных и мостовых объектах" Большой стройки", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году "Большая стройка" охватит 4500 км государственных дорог и 245 искусственных сооружений.

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