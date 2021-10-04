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Системи зважування-в-русі з’являться на усіх ключових дорогах "Великого будівництва"

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 15:32
Системи зважування-в-русі з’являться на усіх ключових дорогах "Великого будівництва" Фото: истеми зважування-в-русі з’являться на усіх ключових дорогах (facebook.com/Mustafanayyem)
Автор: Наталія Гурковська

Протягом найближчого року планується обладнати майданчиками Weigh-in-Motion (зважування-в-русі) усі ключові маршрути України, які відновлюються у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна на Facebook заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.

"За рік майданчики запрацюють по всій Україні. Наразі ж повноцінно функціонують та збирають дані 52 WIM-комплексів по всій країні. До кінця року їх кількість буде подвоєна. Кінцева мета - покрити станціями головні транспортні артерії країни", - написав він.

Найєм розповів, що перший автоматичний штраф за перевантаження, зафіксований системою після запуску 1 жовтня, був максимальним – 51 тис. грн.

"Вантажівка рухалась з перевищенням допустимої норми маси на вісь 39%. Це вкотре доводить, що функція контролю - ключова у питанні збереження об’єктів "Великого будівництва", - наголосив заступник голови Мінінфраструктури.

За його словами, система WIM визначає вагу автомобіля за допомогою вмонтованих в дорожнє покриття датчиків. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних Державної служби України з безпеки на транспорті. Інспектор не може скасувати зафіксоване порушення - він лише перевіряє дані, формує постанову та накладає електронний підпис. Після цього постанова з реквізитами на сплату автоматично надсилається порушникові.

Крім цього, відповідальність за порушення встановлених габаритно-вагових норм було значно підвищено у залежності від розміру перевантаження:

  • від 5 % до 10 % - 8,5 тис. грн;
  • від 10 % до 20 % - 17 тис. грн;
  • від 20% до 30 % - 34 тис. грн;
  • більше 30 % - 51 тис. грн.

За даними Найєма, кожен п’ятий кілометр зруйнованих доріг в Україні – це наслідок перевищення допустимих вагових норм.

"Наша мета - не нарахувати якомога більше штрафів, а захистити дороги та мотивувати перевізників та вантажовідправників не порушувати, дотримуватися правил і запобігти руйнуванню доріг. Зараз ми розміщуємо майданчики WIM на всіх ключових дорожніх і мостових об’єктах "Великого будівництва", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цього року "Велике будівництво" охопить 4500 км державних доріг та 245 штучних споруд.

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