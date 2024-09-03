Кабмін взявся за комуналку. В Україні запускають експериментальну платформу ЖКП

"Робимо важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Запускаємо експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП", - сказав він.

За його словами, ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

"Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн", - повідомив прем'єр.

Шмигаль розповів, що платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

"Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкт", - додав він.

Тарифи в Україні

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, що не стосується електроенергії та холодної води.

Українська влада в Меморандумі з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення. Це станеться, "як тільки дозволять умови".

НБУ прогнозує незмінність окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року. Однак складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, зумовлять поступове коригування тарифів у наступні роки.