Систему возмещения при ДТП изменят радикально: что предлагает НБУ

Национальный банк Украины предложил новую редакцию закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Стоимость полиса автогражданки регулироваться не будет, а суммы возмещения существенно вырастут.

Об этом в комментарии РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

НБУ предлагает следующие изменения:

Во-первых предлагается постепенное увеличение страховых сумм. На сегодня за вред, причиненный имуществу потерпевших, страховая сумма составляет 160 тыс. грн, а за ущерб, нанесенный жизни и здоровью потерпевших, - 320 тыс. грн. В течение следующих шести-семи лет предлагается постепенно увеличить эти суммы до 1,3 млн евро и до 6,45 млн евро соответственно.

Во-вторых, НБУ выступает за изменение системы возмещения убытков, причиненных потерпевшим. Если сегодня страховые компании добровольно приобщаются к прямому урегулированию страховых случаев, то в будущем предлагается обязательное прямое урегулирование страховых случаев для всех страховщиков. Это означает, что страхователь-пострадавший будет иметь возможность напрямую обращаться в страховую компанию, с которой у него заключен договор "автогражданки", для получения страховой выплаты в случае повреждения автомобиля или попадания в ДТП двух участников. Это значительно сократит и упростит процесс получения страховых выплат.

В-третьих, предлагается свободное ценообразование для страховщиков. Сейчас базовый платеж и корректирующие коэффициенты одинаковы для всех страховщиков и строго регламентированы. По новой редакции закона, страховые компании будут самостоятельно определять цены в зависимости от рисков.

В-четвертых, подходы к расчету выплат в случае потери жизни и здоровья планируется существенно обновить. Сегодня осуществляется единовременная выплата пострадавшим, но НБУ предлагает ввести аннуитетные выплаты:

в случае стойкой утраты трудоспособности потерпевшего лица (инвалидность) - ежемесячные выплаты в течение срока инвалидности, но не дольше чем до достижения пенсионного возраста;

в случае смерти потерпевшего лица - ежемесячные выплаты лицам, которые были на иждивении.

В-пятых, усилятся гарантийные и информационные функции Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). В частности, предлагается упорядочить систему корпоративного управления МТСБУ, а также усилить государственный надзор за его деятельностью со стороны НБУ.