Систему треба стабілізувати. У Кабміні звернулися до українців щодо проблем зі світлом

Енергетичну систему України потрібно стабілізувати, щоб зменшити дефіцит потужності у вечірні години. Тому українців закликають заощаджувати у пікові години споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.

"Ми просимо наших споживачів розуміти, що зараз потрібно дуже відповідально ставитися до енергоспоживання. Дуже відповідально особливо в пікові години навантаження, пікові години споживання - це зранку і ввечері", - сказала вона.

Заступниця міністра пояснила, що вдень в Україні може бути профіцит електроенергії, оскільки зараз спостерігаються сонячні дні й достатньо багато відновлювальної генерації. За її словами, вчора, 11 квітня, Україна передавала надлишок електроенергії сусіднім країнам. Але ввечері потужності не вистачає.

"Коли світовий день закінчується збільшується споживання і не вистачає в системі генерації. От вчора доводилося також залучати допомогу від наших партнерів. Тобто вдень передаємо - ввечері повинні залучати", - додала Гринчук.

У Міненерго закликають українців допомогти у стабілізації енергосистеми. Для цього потрібно зменшити використання електроенергії у пікові години.

"Поки ми шукаємо ці рішення, як стабілізувати цю ситуацію, дуже просимо наших споживачів все-таки допомогти нам і переносити використання найбільш енергоємних приладів на там денні години. Намагатися економити особливо в ці пікові такі складні для нас години відновлення таких об'єктів", - закликала заступниця міністра.