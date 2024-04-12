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Систему треба стабілізувати. У Кабміні звернулися до українців щодо проблем зі світлом

Київ, П'ятниця 12 квітня 2024 10:01
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Систему треба стабілізувати. У Кабміні звернулися до українців щодо проблем зі світлом Фото: українців просять допомогти у стабілізації енергетичної системи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Енергетичну систему України потрібно стабілізувати, щоб зменшити дефіцит потужності у вечірні години. Тому українців закликають заощаджувати у пікові години споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.

"Ми просимо наших споживачів розуміти, що зараз потрібно дуже відповідально ставитися до енергоспоживання. Дуже відповідально особливо в пікові години навантаження, пікові години споживання - це зранку і ввечері", - сказала вона.

Заступниця міністра пояснила, що вдень в Україні може бути профіцит електроенергії, оскільки зараз спостерігаються сонячні дні й достатньо багато відновлювальної генерації. За її словами, вчора, 11 квітня, Україна передавала надлишок електроенергії сусіднім країнам. Але ввечері потужності не вистачає.

"Коли світовий день закінчується збільшується споживання і не вистачає в системі генерації. От вчора доводилося також залучати допомогу від наших партнерів. Тобто вдень передаємо - ввечері повинні залучати", - додала Гринчук.

У Міненерго закликають українців допомогти у стабілізації енергосистеми. Для цього потрібно зменшити використання електроенергії у пікові години.

"Поки ми шукаємо ці рішення, як стабілізувати цю ситуацію, дуже просимо наших споживачів все-таки допомогти нам і переносити використання найбільш енергоємних приладів на там денні години. Намагатися економити особливо в ці пікові такі складні для нас години відновлення таких об'єктів", - закликала заступниця міністра.

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.

Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Вчора під час масованої атаки була знищена Трипільська ТЕС у Київській області. "Центренерго" втратило 100% генерації.

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Міненерго Електроенергія Відключеня світла
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