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В системе внутреннего контроля НБУ выявили недостатки

Новости » Экономика    01.07.2019 - 11:54
В системе внутреннего контроля НБУ выявили недостатки
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Совет НБУ нашел пробелы во внутренней системе центробанка

Совет Национального банка признал систему внутреннего контроля НБУ недостаточно надежной и результативной. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, во время заседания Совета НБУ 26 июня был рассмотрен вопрос о состоянии системы внутреннего контроля и ряд организационных вопросов.

"Совет принял к сведению отчет правления и признал его таким, что не соответствует утвержденным советом требованиям в части раскрытия информации", - говорится в сообщении.

С целью повышения эффективности системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать минимизацию рисков, Совет НБУ дала ряд рекомендаций.

"Совместное обсуждение советом и правлением вопросам организации и внедрения системы внутреннего контроля Национального банка носило конструктивный характер и в дальнейшем будет способствовать позитивным изменениям в оценке рисков, управлении процессами, делегировании полномочий, а также будет существенным толчком для совершенствования не только распорядительных документов, но и процессов и контролей", - отмечается в сообщении

В системе внутреннего контроля НБУ выявили недостатки

Напомним, Совет Национального банка Украины на заседании 26 февраля 2019 года заслушал отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в 2018 году. По результатам заседания Совет НБУ одобрил соответствующую оценку деятельности правления и рекомендации правлению и правительствe.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины на заседании 28 января принял рекомендации правлению НБУ и Кабинетe министров относительно методов и форм прогнозирования макропоказателей, а также денежно-кредитной политики.

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