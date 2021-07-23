Убыточность тепловой генерации создает риск для интеграции энергосистемы в ЕС, - экс-министр
Систематическая убыточность тепловой генерации создает угрозу не только для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, но и для будущей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец.
"Это несет не только значительные риски для срыва отопительного сезона, но и для успешного прохождения тестового режима автономной работы ОЭС Украины, (физически отделившейся от энергосистем РФ и РБ) зимой в рамках подготовки к предстоящей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E", - отметила Буславец .
Она отметила, что по состоянию на 23 июля из эксплуатации выведено 20 блоков тепловой генерации из-за:
- аварийных ремонтов 6 блоков (1778 МВт мощности)
- отсутствия топлива 14 блоков (5512 МВт).
По ее информации за последние 10 дней поставки угля на станции в среднем составляли 49 тыс. тонн в сутки, а расходы - 70 тыс. тонн.
"Сейчас на складах ТЭС находится только 938 тыс. тонн угля. Среднесуточное срабатывание угля с начала месяца - 16 тыс. тонн", - отметила Буславец.
Напомним, интеграция Украины в энергосистему ЕС запланирована на 2023 год. Одним из условий должно быть способность украинской энергосистемы работать отдельно от России и Беларуси в течение года.