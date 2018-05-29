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Система WebMoney "заморозит" счета клиентов в гривне до 2021 года

НовостиФинансы    29.05.2018 - 15:21
Фото: логотип WebMoney (web-(facebook.com-webmoney)
Фото: логотип WebMoney (web-(facebook.com-webmoney)

Работать с другими типами титульных знаков система продолжит в прежнем режиме

Международная платежная система WebMoney Transfer обязалась сохранить деньги своих украинских пользователей, и не позднее 24 мая 2021 года конвертировать титульные знаки WMU с "замороженных" кошельков на титульные знаки WMZ по курсу гривны к доллару USD, который будет установлен НБУ на эту дату. Соответствующее обращение получили пользователи системы WebMoney.UA, передает InternetUA.

Работать с другими типами титульных знаков, кроме гривны, система продолжит в прежнем режиме.

"Этим письмом каждый наш пользователь в Украине получает заверения, что международная система WebMoneyTransfer будет продолжать полноценное его обслуживание по всем типам кошельков, кроме гривны. Обмен на украинскую гривну будет восстановлен немедленно после отмены санкций, которая, надеемся, произойдет раньше заявленного трехлетнего срока", – говорится в обращении.

Напомним, электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список, утвержденный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 мая.

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Теги публикации: WebMoney, Санкции, средства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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