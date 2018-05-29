Система WebMoney "заморозить" рахунки клієнтів у гривні до 2021 року

Працювати з іншими типами титульних знаків система продовжить в колишньому режимі

Міжнародна платіжна система WebMoney Transfer зобов'язалася зберегти гроші своїх українських користувачів, і не пізніше 24 травня 2021 року конвертувати титульні знаки WMU з "заморожених" гаманців на титульні знаки WMZ за курсом гривні до долара USD, який буде встановлений НБУ на цю дату. Відповідне звернення отримали користувачі системи WebMoney.UA, передає InternetUA.

Працювати з іншими типами титульних знаків, крім гривні, система продовжить в колишньому режимі.

"Цим листом кожен наш користувач в Україні отримує запевнення, що міжнародна система WebMoneyTransfer буде продовжувати повноцінне його обслуговування по всім типам гаманців, крім гривні. Обмін на українську гривню буде відновлено негайно після скасування санкцій, яка, сподіваємося, станеться раніше заявленого трирічного строку", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, електронна платіжна система WebMoney внесена в санкційний список, затверджений Радою національної безпеки і оборони (РНБО) 2 травня.