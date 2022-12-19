Система контролю за викидами, яку пропонує Мінприроди, має корупційні ризики, - експерт

За його словами, система, яку пропонує Мінприроди, не повністю відповідає європейській практиці, адже спочатку потрібно ухвалити закон про найкращі доступні технології та методи (НДТМ), та впровадити європейські вимоги - причому так, як це відбувалося у Східній Європі, де були передбачені різні вимоги для різних країн, галузей і навіть компаній, виходячи з економічної доцільності.

"Міндовкілля ж просто вириває з трансформації нашої промисловості під європейські стандарти один якийсь елемент, робить його абсолютно нездійсненним за різними параметрами - і пропонує впровадити. При тому, що цей проект передбачає навіть жорсткіше регулювання, ніж навіть у Європі. І, природно , впроваджувати це підприємствам пропонують за власний кошт", - наголосив він.

За попередніми підрахунками, на впровадження такої системи необхідно щонайменше 6 мільярдів гривень.

"Я дуже боюся, що в цьому є корупційна складова, тому що вимоги про введення цієї системи прописуватимуться у дозволах на викиди. А оскільки різні компанії отримують ці дозволи в індивідуальному порядку - я думаю, що підхід буде диверсифікований, що завжди створює передумови для корупції", - заявив Каленков.

На його думку, крім того, що ініціатива Мінприроди є несвоєчасною і несе потенційні корупційні ризики, вона не наближає Україну до трансформації за європейськими екологічними стандартами.

"Це має бути зроблено на рівні законів, а не підзаконних актів. Тому ми закликаємо Кабінет міністрів і народних депутатів прибрати цю ініціативу, а замість неї - провести системні зміни в природоохоронній політиці держави. Подібне хаотичне внесення проектів може лише нашкодити промисловості та економіки", - резюмував експерт.