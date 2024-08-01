Система DREAM та пріоритетність проєктів: про що говорили на публічних консультаціях відновлення

Спрощення функціоналу системи DREAM, визначення пріоритетності проєктів відновлення, допомога в пошуку міжнародного фінансування, особливий підхід для прифронтових та деокупованих громад, взаємодія DREAM з іншими системами та реєстрами та ін. - ці та інші теми обговорили учасники другого етапу публічних консультацій "Ефективна та прозора політика відновлення".

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Консультації проводить Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з ВГО "Інститут Республіка" за ініціативи народної депутатки Олени Шуляк.

Метою публічних консультацій є збір пропозицій щодо положень законопроєкту "Про засади відновлення України" з метою його доопрацювання. Цей законопроєкт закріплює ключові принципи державної політики у сфері відновлення, визначено органи, які здійснюють державну політику в цій сфері, фіксує обʼєкти та форми відновлення, джерела фінансування і контроль. Законопроєкт є однією з умов плану Ukraine Facility, за яким Україна отримає від Євросоюзу 50 млрд євро.

Учасники другого етапу публічних консультацій зосередилися на питаннях, пов’язаних із застосуванням DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).

"Система DREAM – не просто цифровий інструмент, а ціла цифрова система, яка допомагає працювати з усіма проєктами відновлення і керувати проєктом з моменту його створення до моменту реалізації та отримання певних результатів", - пояснила Олена Шуляк.

За її словами, DREAM також створює уніфікований підхід до управління проєктами і допомагає людям опанувати цей підхід.

"Систему DREAM важливо використовувати як навчальний базовий модуль, в якому буде зібрана вся інформація стосовно того, як керувати проєктами. Тому що не у всіх є відповідні навички", - зазначила Олена Шуляк.

В ході публічних консультацій, зокрема, були надані такі пропозиції:

максимально спростити функціонал системи DREAM, тому що в користувачів виникає багато питань з приводу заповнення заявок, навіть за допомогою інструкції;

приділити увагу визначенню пріоритетності заявок. Проєкти, спрямовані на реалізацію базових потреб (житло, вода, електрика) мають відображатись у системі як першочергові. Наприклад, дитячий табір відпочинку не можна будувати, якщо в громаді не відновлено водопостачання;

розвивати мультиоперабельність, тобто взаємозв’язки DREAM з іншими реєстрами та платформами;

європейські стандарти інклюзивності повинні мати не рекомендаційний, а обов’язковий до виконання характер;

забезпечити обов’язковість публікації обґрунтування, чому той чи інший проєкт є пріоритетним;

особливий підхід для прифронтових та деокупованих громад;

використовувати систему DREAM для краудсорсингу, щоб збирати кошти на певні проєкти для громад;

система DREAM має ідентифікувати, кому підпорядковується об’єкт, що відновлюється: громаді, області тощо;

створити загальну стратегію відновлення та розвитку України, на основі якої буде визначатись пріоритетність проєктів;

оскільки міжнародні донори мають свої вимоги й стандарти для виділення фінансування, в системі DREAM має бути перелік цих стандартів, щоб заявники мали можливість ознайомитися з ними;

забезпечити зворотній зв’язок, оскільки зараз заявники не бачать динаміку внесених проєктів, зокрема, кількість переглядів та зауважень;

створити у системі DREAM окрему секцію для об’єктів культурної спадщини;

робити акцент на якості простору, тобто на відбудові не окремих об’єктів, а осередків.

Публічні консультації відбуваються в три етапи у форматі онлайн на платформі Zoom.