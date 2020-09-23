Система дает сбой: Зеленский раскритиковал ООН

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Организацию Объединенных Наций. По словам главы государства, "система начала давать сбой".

Такое заявление он сделал во время выступления в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский сравнил ООН с программным обеспечением, которое атакуют "баги" и "вирусы".

"ООН стала программным обеспечением, которое уберегло мир от критичных ошибок. В то же время должны признать, что система все чаще стала давать сбой. Ее атакуют новые "баги" и "вирусы", и противодействие им не всегда является эффективным. Я говорю об этом как глава государства в котором в 21 веке Россия аннексировала Крым, государства, которое уже седьмой год сдерживает ее военную агрессию на Донбассе", - подчеркнул он.

Президент также обратил внимание на необходимость изменить устав и механизмы организации.

"Какие бы чувства были у основателей ООН, если бы они узнали, что 75 лет спустя в центре Европы будет идти война... Изменили бы они что-то в уставе и механизмах ООН, если бы знали, что через 75 лет в результате войны на Донбассе будет 14 тысяч погибших и почти 1,5 млн человек потеряют свои дома", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе и оккупация Крыма - это война в Европе, а не только в Украине.