Сирський зробив заяву у третю річницю війни

"Світ не вірив, що ми вистоїмо, але український народ гідно стримує удари ворога. Ми розгромили російське наступальне угруповання, звільнили північ України, Харківщину та Херсон", - зазначив він.

За його словами, сили оборони повернули понад 50% територій, окупованих після 24 лютого 2022 року. Він також підкреслив значення асиметричних дій українських військ, зокрема Курської операції, яка запобігла новому наступу на Сумську та Харківську області.

Головнокомандувач повідомив, що за три роки ворог зазнав значних втрат. Противник втратив майже 870 тисяч солдатів та офіцерів, понад 10,1 тисячі танків, 21,1 тисячі бойових броньованих машин і 23,3 тисячі артсистем.

Українські сили завдають ударів по глибокому тилу противника, знищуючи склади озброєнь, аеродроми та військові підприємства. Він зазначив, що Чорноморський флот РФ фактично припинив існування: "Ми загнали його рештки в бухти Новоросійська".

Також було відзначено внесок українських інженерів та ІТ-фахівців у розвиток безпілотних технологій.

"Ця війна стала першою, де безпілотники відіграють ключову роль, і ми перші у світі створили Сили безпілотних систем", - заявив головнокомандувач.

Він подякував громадянам України за підтримку армії, а союзникам – за допомогу в боротьбі за незалежність.

"Маю честь бути головнокомандувачем таких воїнів у такий час", – підсумував він.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, здійснивши атаки з різних напрямків – з півночі, сходу та півдня. Ворожі війська завдали масованих ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах, намагаючись швидко захопити ключові міста, зокрема Київ, Харків і Одесу.

Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан, а українські сили оборони негайно розпочали спротив. У перші тижні війни російські окупанти зіткнулися з потужним опором, що зірвало їхні плани блискавичного захоплення України.

Завдяки героїчному спротиву Збройних Сил України та підтримці міжнародних партнерів російський наступ було зупинено. Українські військові звільнили Київську, Чернігівську та Сумську області, а згодом Харківщину та Херсон.

У матеріалі РБК-Україна "Десант в Гостомелі та окупація Бучі. Історії тих, хто першими зустріли велику війну" - читайте про перші дні повномасштабного вторгнення.