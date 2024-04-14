Сирський зробив заяву у 10 річницю початку АТО на Донбасі

Головком нагадав, що 14 квітня 2014 року на виконання рішення РНБО розпочалася Антитерористична операція. Це була реакція України на захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ з міжнародним злочинцем за наказом очільника Кремля.

"З честю виконував обов’язки і начальника штабу Антитерористичної операції, і заступника керівника Антитерористичної операції, і керівника Антитерористичної операції", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач подякував українським захисникам та захисницям, які навесні 2014 року стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України.

"Дякую кожному, хто захищав і захищає незалежність України. Цього дня ми повинні згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навалі. Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям", - написав він.

Сирський додав, що боротьба проти російських окупантів триває, а "усі, хто брав участь у Антитерористичній операції, дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі".

10 років початку АТО

Нагадаємо, 12 квітня 2014 року загони бойовиків під командуванням терориста, полковника ФСБ Ігоря Гіркіна захопили управління МВС у Слов’янську та Краматорську. Тоді загарбники почали наступ на інші населені пункти на сході України. Цьому також передувала анексія Криму.

У відповідь на ці події 14 квітня 2014 року тодішній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Воєнний стан не був введений, оскільки наприкінці травня 2014 року в Україні мали відбутися вибори президента, які було б неможливо провести за таких умов.

З 30 квітня 2018 року формат АТО було змінено на Операцію об'єднаних сил (ООС). Командування операцією передали до Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.

24 лютого 2022 року російські війська почали широкомасштабне вторгнення в Україну. Активні бойові бої відтоді розгорталися на лише на Донбасі, але й півдні та півночі України.