Сирський закликав вступати до лав ЗСУ: мусимо не забувати про обов’язки

Конституція України передбачає не лише права та свободи, але й обов'язки. Один з таких обов'язків є захист батьківщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

Головком звернувся до громадян у День Конституції України.

"Насамперед, вітаю українських захисників і захисниць, які боронять незалежність, державний суверенітет, недоторканність наших кордонів. Дякую вам, дорогі воїни! Саме завдяки вам ми сьогодні можемо відзначати це велике національне свято, маючи власну державу", - зазначив він.

Сирський також нагадав, що Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина обов’язки. Зокрема, стаття 65 Конституції України встановлює, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Він закликав українців приєднуватися до українського війська для боротьби з російським загарбником.

"Шануючи права - мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони", - наголосив Сирський.