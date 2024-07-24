Сирський закликав українців за кордоном віддати свій конституційний обов'язок

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено ще з початку повномасштабного вторгнення російських військ.

23 липня Верховна Рада ухвалила рішення продовжити її на 90 днів. Відповідну ініціативу вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, що 18 травня в Україні набув чинності новий комплексний закон щодо мобілізації. Серед іншого він зобов'язує військовозобов'язаних, призовників і резервістів віком від 18 до 60 років оновити свої військово-облікові дані. Громадяни мали виконати цю вимогу до 16 липня включно. Порушникам загрожує штраф, і їм можуть надіслати повістку поштою.

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