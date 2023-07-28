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Сирський розповів про ситуацію на фронті, назвавши два "найгарячіші" напрямки

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталія Гурковська

На Бахмутському напрямку ситуація зараз напружена, а на Куп'янсько-Лиманському напрямку окупанти постійно атакують, при цьому жодної позиції ЗСУ не втратили.

Про це розповів командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Бахмутський напрямок

"На Бахмутському напрямку ситуація дуже напружена, але ми поступово просуваємося вперед та звільняємо наші землі. Ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь", - розповів він.

За словами генерала, у цих умовах на перший план у діях українських сил "зараз вийшла контрбатарейна боротьба". 

Дії ворога

Для підтримки своїх військ в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки ворог зосередив значну кількість артилерії.

"Знищення її є одним із головних завдань для наших військ", - додав військовий. 

Лимано-Куп'янський напрямок

На Куп‘янському та Лиманському напрямках противник постійно атакує, застосовуючи свої найпрофесійніші підрозділи.

"Щодня ми відбиваємо на цих напрямках численні штурми. Жодної нашої позиції не втрачено", - констатував Сирський.

Ситуація в районі Бахмута, Лимана та Куп'янська

В коментарі РБК-Україна військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів, що зараз Бахмут не перебуває в напівоточенні українських сил, але попри нестачу артилерії і, на перший погляд, скромні територіальні успіхи, просування українських сил у районі Бахмута очевидно. ЗСУ роблять все, щоб узяти місто в оточення.

Нещодавня активізація російських військ на Лимано-Куп'янському напрямку, де ворог накопичив близько 100 тисяч військ, переслідує дві цілі - повністю вийти на Лимано-Куп'янську вісь, чи хоча б відвернути увагу ЗСУ від Запорізької та Донецької областей та змусити перекинути на цей напрямок додаткові сили.

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БахмутВійна в Україні