Сирський: для повернення Бахмута створено всі умови

"На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами", - розповів він.

За словами генерала, розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті.

"І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися", - додав він.

Відповідаючи на питання, скільки часу займе відвоювання Бахмуту, Сирський відповів, що не знає, але "буде намагатися це зробити якомога швидше".

"Наш народ чекає від нас перемог. Різних перемог, символічних перемог", - пояснив військовий.

Важливість Бахмута

Як розповів Сирський, в першу чергу, Бахмут - це центр зосередження основних напрямків і доріг.

"Ну, наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов'янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи", - пояснив він.

Він зазначив і те, що використовуючи розвинуту мережу доріг російські війська можуть наступати в щонайменше в трьох таких операційних напрямках.

"Крім того, взагалі місцевість навколо Бахмута - це зосередження різного роду панівних висот, які дозволяють контролювати велику частину місцевості навколо, на підступах до Бахмуту. Це підвищує його роль як плацдарму для подальших наступальних дій", - додав він.

Крім того, як зазначив генерал, буквально за три кілометри за Бахмутом розпочинаються наступне місто Часів Яр.

"І тут нам дуже важливо зупинити ворога в Бахмуті, який там перебуває в низині", - сказав Сирський.

Ситуація біля Бахмуту

Сили оборони України продовжують поступово оточувати до Бахмута. У російських окупантів залишаються три варіанти, один з яких бути знищеними в місті. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.