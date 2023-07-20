ua ru
Чт, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський показав, як ЗСУ знищили опорний пункт росіян з САУ "Гвоздика"

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 липня 2023 10:53
Сирський показав, як ЗСУ знищили опорний пункт росіян з САУ "Гвоздика" Фото: ЗСУ знищили опорний пункт росіян з САУ "Гвоздика" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують нищити позиції росіян на фронті. Зокрема, за допомогою САУ "Гвоздика" вдалося знищити опорний ворожий пункт.

Відео знищення позиції ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, аерозвідка виявила скупчення живої сили росіян.

"Точним пострілом з САУ 2С-1 "Гвоздика" окупантів відправили на той світ", - розповів генерал.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, на ранок втрати Росії у війні проти України перевищили 240 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 530 російських загарбників. А також знищили 19 ворожих артсистем та 33 БПЛА.

При цьому ЗСУ не вперше знищують позиції росіян і техніку. Раніше артилеристи позбавили окупантів самохідної артилерійської установки "Гвоздика".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната
Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію