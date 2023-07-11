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Сирський показав, як ЗСУ знищили окупантів, використавши "великий калібр"

Фото: ЗСУ знищили окупантів на фронті, використавши "великий калібр" (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили скупчення живої сили російської армії на одному із напрямків, використавши "великий калібр".

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Завдяки роботі аеророзвідки, було виявлено зосередження живої сили росіян", - розповів він.

За словами генерала, точним пострілом з великого калібру окупантів було знищено.

Обстановка на фронті

За даними Генштабу, російські війська зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, продовжуються важкі бої. Протягом доби сталося 30 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступати північніше та південніше міста Бахмут Донецької області. А вчора генерал Олександр Сирський розповів, що в Бахмуті окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль.

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