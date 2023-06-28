Сирський показав, як ЗСУ захопили в полон окупанта під Бахмутом (відео)

"Бахмутський напрямок. Внаслідок вдалих штурмових дій військовослужбовців 2-го механізованого батальйону 22 ОМБр були зачищені позиції противника та захоплено в полон окупанта", - написав Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, з початку червня українські військові розпочали активні дії на кількох ділянках фронту. Зокрема, їхній наступ розпочався і під Бахмутом Донецької області.

За словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, наші захисники 27 червня успішно просувалися в районі семи населених пунктів, які знаходяться біля Бахмута.

До того ж сьогодні ЗСУ підняли прапор України на Курдюмівській дамбі. Вона знаходиться в районі села Курдюмівка, що на південь від Бахмута.

При цьому, як розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, ускладнює деокупацію міста те, що російські війська зайняли укріплення та опорні пункти, які готували там бійці ЗСУ.