Сирський побував на Бахмутському напрямку та прийняв низку рішень. Що відомо

Генерал-полковник Олександр Сирський вкотре побував у військових частинах та підрозділах, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. Було прийнято низку важливих рішень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей наших військ.
"Також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед", - йдеться в повідомленні.
Генерал Олександр Сирський на Бахмутському напрямку (t.me/landforcesofukraine)
Крім того, за результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський прийняв низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.
Ситуація на Бахмутському напрямку напружена. Ворог намагається прорвати оборону українських сил в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби.
За даними Генштабу на ранок 8 лютого, в Україні на фронті загалом протягом доби сталися 92 бойові зіткнення. Ворог активно штурмує Авдіївку та намагається захопити низку інших населених пунктів Донецької області.
Як уточнюють в Інституті вивчення війни, позиційні бойові дії на фронті продовжуються вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, на заході Запорізької області, біля Новомихайлівки Донецької області та в районі н.п. Кринки Херсонської області. Російські загарбники намагаються просунутися під Авдіївкою.
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