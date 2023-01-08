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Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 січня, генерал Олександр Сирський відвідав території Бахмутського та Соледарського напрямків для зміцнення оборони українських позицій..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Україна Володимира Зеленського.

"Сьогодні командувач напрямку генерал Сирський об'їхав війська, які обороняють підступи до Бахмута й Соледару. Він відзначив бійців нагородами за стійкість", - заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що на місцях генерал організував необхідні кроки для зміцнення нашої оборони, зокрема перекидання додаткових підрозділів й посилення вогню по окупантах.

"Треба розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов'язані й від стійкості та ефективності дії в кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом", - додав він

Також під час відеозвернення Зеленський наголосив, що російське "перемир'я" було лише черговою спробою маніпуляції з боку Кремля.

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Володимир ЗеленськийБахмутВійна Росії проти України