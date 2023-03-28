Сирський про оборону Бахмута: це дасть змогу створити умови для звільнення території

Він зазначив, що росіяни намагаються сконцентрувати головні зусилля на Бахмутському напрямку. Окупанти хочуть оточити та захопити Бахмут. Сирський додав, що підрозділи ЗСУ діють злагоджено, щоб мати "реальний результат не на карті, а на полі бою".

"Завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, ми утримуємо фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам", - заявив командувач.

Водночас він пояснив, що головне мета ЗСУ на Бахмутському напрямку - стримати ворога і максимально виснажити його.

"На сьогодні наше головне завдання - виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", - зазначив Сирський.

Нагадаємо, нещодавно генерал-полковник Олександр Сирський перевірив позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку і вжив заходів, щоб покращити оборону.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові за минулу добу відбили 62 атаки росіян на п'ятьох напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.