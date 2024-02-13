Сирський дав інтерв'ю телеканалу ZDF: головні заяви

Повне інтерв'ю Сирського для німецького телеканалу ZDF:

Новий етап війни

"Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції - виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони", - сказав Сирський.

Водночас, за словами головкома ЗСУ, технологічний прогрес, зокрема застосування безпілотників, змушує війну перейти у нову стадію.

"Ця війна підвищує значення технологічного прогресу в збройних силах та самого прогресу збройної боротьби. Ми вже бачимо, і для нас це не новина, використання наземних роботизованих платформ. Модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію", - додав він.

Мета України у війні з РФ

Україна не змінює своєї мети щодо виходу на свої кордони. Як наголосив головком, в українців немає іншого вибору.

"Все грунтується на тому, що ми повинні закінчити війну виходом на наші кордони. Інших варіантів не розглядається, бо іншого виходу у нас просто немає. Це, по-перше", - сказав Сирський.

Однак, за його словами, суспільство має згуртуватися навколо загальної справи перемоги, а також потрібно нарощувати власне виробництво зброї з огляду на проблеми з зовнішньою допомогою.

"Потрібно напрягтися всім. Нема ззовні допомоги - треба налагодити виробництво тут в Україні. Цей процес запущено, треба нарощувати виробництво. Потрібно розраховувати на власні сили. Також потрібно удосконалювати тактику. Головна цінність - життя нашого солдата", - пояснив головком.

Втрати Росії та України

Українська армія, за словами Сирського, не може дозволити собі ставитися до своїх солдатів, як російські командири, які посилають військо у "м'ясні штурми".

"Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику "м'ясних штурмів". Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибель особового складу. А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати в 7-8 разів переважають наші втрати за останніми даними", - зазначив він.

Чи думав, що війна з РФ надовго

Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сирський відчував, що війна не буде мати чітких часових рамок.

"Коли агресія почалася, у мене було відчуття, що я йду в якусь безодню, яка не має чітких часових рамок. На той момент взагалі було незрозуміло, коли це закінчиться, але я розумів, що це буде довго та тяжко", - розповів головком.

Перестановки в ЗСУ

Минулого тижня президент Володимир Зеленський розпочав оновлення керівництва ЗСУ. Так, замість Валерія Залужного на посаду головкома був призначений Олександр Сирський. А Генштаб замість Сергія Шаптали очолив Анатолій Баргилевич.

Пізніше глава держави також призначив заступників нових головкома та начальника Генштабу, а також провів кадрові перестановки серед командувачів військ.

Перестановки в ЗСУ поки що не торкнулися лише двох командувачів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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