"Сирійський експрес" армії РФ проплив через Ла-Манш, попри санкції Заходу, - The Times

Так, цього тижня британські ВМС зафіксували переміщення "сирійського конвою" - групи російських військових та вантажних кораблів. Вони пройшли через Ла-Манш.

Вантажне судно Maia-1, на яке накладено санкції за транспортування артилерійських снарядів з Північної Кореї до Росії, було помічено слідом за чотирма іншими коралями біля британського узбережжя.

Позаду йшли дві інші кораблі Sparta IV і Siyanie Severa, які підозрюють у перевезенні зброї з Сирії для підтримки війни РФ проти України. Ці судна супроводжували важкоозброєний російський есмінець "Сєвєроморськ" і десантний корабель "Олександр Шабалін".

Як пише The Times, цей конвой є одним з найбільших, які заходили в територіальні води Великобританії та Франції з початку повномасштабної війни в Україні. Це також перший випадок, коли Кремль відправив через Ла-Манш корабель, безпосередньо залучений до торгівлі зброєю з Пхеньяном.

Maia-1 є одним з понад 20 суден, що належать компанії, яка потрапила під санкції Британії, Європейського Союзу та США. Міністерство оборони Британії назвало його одним із кораблів, які використовувалися для транспортування зброї з Північної Кореї в нещодавньому поданні до ООН.



Фото: маршрут російського корабля Maia-1 (thetimes.com)



Корабель кілька років перевозив боєприпаси між Північною Кореєю та Владивостоком. Однак у січні, вперше після вторгнення Росії в Україну, судно вийшло з Тихого океану з вантажем, що прямував до Санкт-Петербурга.

"Вантажні кораблі Sparta IV і Siyanie Severa, які також пройшли через Ла-Манш у понеділок (17 березня, - ред.), ймовірно, перевозили військову техніку, евакуйовану з Сирії після падіння режиму Асада", - пише видання.

Їх супроводжував військовий корабель "Сєвєроморськ", який має вісім зенітних і корабельних гармат, 72 протикорабельні та зенітні ракети та 44 протичовнові торпеди та ракетні установки. Його екіпаж складається з 300 моряків і може нести два військових гелікоптери Ка-27.