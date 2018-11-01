Сирийский архив задокументировал свыше 1,4 тыс. российских атак на гражданских

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В базу данных внесли более 3 тыс. проверенных видеозаписей

Правозащитная организация Сирийский архив задокументировала свыше 1400 инцидентов, в ходе которых российские силы атаковали гражданские цели и гражданскую инфраструктуру в Сирии. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как отмечается, данные касаются периода с сентября 2015 года, когда российская авиация начала воздушные атаки в Сирии, поддерживая режим президента Башара Асада, до сентября 2018 года. В базу данных внесли более 3 тысяч проверенных видеозаписей.

По словам главы Сирийского архива Хади аль-Хатиба, что эта база данных является первой визуальной документацией российских авиационных ударов в Сирии.

"Изображения 704 инцидентов с жертвами среди мирных жителей, в том числе около 35 атак на больницы, 23 атаки на школы, 27 на мечети и 27 на рынки, могут помочь юристам готовить дело против ответственных лиц", - сказал он.

В свою очередь, российская сторона отрицает, что ее силы нападают на гражданские цели в Сирии. Москва подчеркивает, что целью атак является "террористическая инфраструктура".

Кроме того, Сирийский архив обнаружил 63 случаи использования кассетных боеприпасов и 39 зажигательных бомб.

Напомним, за три года участия Российской Федерации в войне в Сирии погибли более 18 тысяч человек. Среди погибших - 8 тысяч гражданских лиц, из них 3135 - дети и женщины.

Кроме того, за период участия РФ в военных действиях режим президента Башара Асада увеличил площадь, подконтрольную правительству, до двух третей Сирии.