Сирійський архів задокументував понад 1,4 тис. російських атак на цивільних

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До бази даних внесли понад 3 тис. перевірених відеозаписів

Правозахисна організація Сирійський архів задокументувала понад 1400 інцидентів, у ході яких російські сили атакували цивільні цілі та цивільну інфраструктуру в Сирії. Про це передає РБК-Україна з посиланням на AP.

Як зазначається, дані стосуються періоду з вересня 2015 року, коли російська авіація почала повітряні атаки в Сирії, підтримуючи режим президента Башара Асада, до вересня 2018 року. До бази даних внесли понад 3 тисячі перевірених відеозаписів.

За словами голови Сирійського архіву Хаді аль-Хатіба, що ця база даних є першою візуальною документацією російських авіаційних ударів у Сирії.

"Зображення 704 інцидентів із жертвами серед мирних мешканців, зокрема близько 35 атак на лікарні, 23 атаки на школи, 27 на мечеті та 27 на ринки, можуть допомогти юристам готувати справу проти відповідальних осіб", - сказав він.

В свою чергу, російська сторона заперечує, що її сили нападають на цивільні цілі в Сирії. Москва підкреслює, що ціллю атак є "терористична інфраструктура".

Окрім того, Сирійський архів виявив 63 випадки використання касетних боєприпасів та 39 запальних бомб.

Нагадаємо, за три роки участі Російської Федерації у війні в Сирії загинули понад 18 тисяч осіб. Серед загиблих - 8 тисяч цивільних осіб, з них 3135 - діти і жінки.

Окрім того, за період участі РФ у військових діях режим президента Башара Асада збільшив площу, підконтрольну уряду, до двох третин Сирії.