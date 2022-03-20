Сирийские наемники готовы отправиться в Украину, но еще не получили приказа

Часть сирийских военизированных формирований готовы отправиться в Украину, чтобы сражаться на стороне России. Однако они пока не получили приказа для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Командир военизированных Национальных сил обороны (NDF) Набиль Абдалла заявил, что он готов использовать опыт городских боев, полученный во время сирийской войны, чтобы помочь России.

"Как только мы получим приказ от сирийского и российского руководства, мы будем сражаться в этой праведной войне. Мы не боимся ее и готовы к ней, как только придет приказ идти и присоединиться. Мы покажем им то, чего они никогда не видели... Мы будем вести уличные войны и применять тактику, которую мы приобрели во время наших боев, победив террористов в Сирии", - заявил он.

Второй командир NDF, Саймон Вакил заявил, что не получили никаких указаний от руководства относительно участия в войне в Украине.

"Мы - вспомогательные силы, которые сражались вместе с армией и с нашими российскими союзниками. Мы разгромили террористов, которые вели войну в Сирии", - добавил Вакиль.

Сирия является ближайшим союзником России на Ближнем Востоке, и вмешательство Москвы в сирийскую войну в 2015 году оказалось решающим в оказании помощи президенту Башару Асаду в разгроме повстанческих сил в анклавах на большей части территории страны.

NDF возникли из проасадовских ополченцев в начале сирийской войны и участвовали в наступательных операциях, в ходе которых при поддержке российской авиации были захвачены некоторые анклавы, удерживаемые повстанцами.

По словам экспертов по Сирии, численность NDF, которые сейчас в основном демобилизованы, исчисляется десятками тысяч человек, и это потенциально большой резерв новобранцев для России, если война в Украине затянется.