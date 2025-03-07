У Сирії прихильники Асада здійснили напади: десятки людей загинули

Озброєні люди, яких вважають прихильниками режиму Башара аль-Асада, здійснили раптові напади у кількох районах Сирії. Загинули десятки людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Прихильники Асада здійснили напади на портове місто Латакія та інші райони. Зазначається, що у Латакії, Тартусі, Хомсі та вздовж узбережжя Середземного моря в ніч на 7 березня діяла комендантська година.
Bloomberg нагадує, що Росія має військово-морську базу в Тартусі.
Сирійське інформагентство Sana вказує, що наступ був "заздалегідь спланований", охопив кілька об'єктів безпеки в прибережному місті Джабле та навколишній сільській місцевості. Внаслідок атаки пошкоджені урядові приміщення, а також державна і приватна власність.
За даними Сирійської обсерваторії з дотримання прав людини, під час боїв з обох боків загинули 48 осіб. Серед загиблих четверо цивільних. Повідомляється, що вдалося затримати трьох нападників у Латакії.
У багатьох інших містах, зокрема Дамаску, Ідлібі й Хамі, відбулися мітинги на підтримку чинного уряду.
Речник Міністерства оборони Сирії Хасан Абдул-Гані закликав прихильників Асада здатися.
Нагадаємо, на початку грудня 2024 року у Сирії був повалений режим Башара Асада, сім'я якого була при владі десятиліттями.
Таким чином влада у Сирії перейшла до повстанських сил, а президентом у перехідний період оголосили лідера повстанців Ахмеда аль-Шараа. Світові лідери привітали падіння режиму Асада.
Сам Башар Асад з родиною втік до Росії, де він нібито перебуває і досі.
Україна підтримала Сирію після повалення режиму Асада. Україна відправляла до Сирії зерно та інше продовольство. Глава МЗС Андрій Сибіга наприкінці 2024 року відвідав Сирію з офіційним візитом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.