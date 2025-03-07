У Сирії прихильники Асада здійснили напади: десятки людей загинули

Прихильники Асада здійснили напади на портове місто Латакія та інші райони. Зазначається, що у Латакії, Тартусі, Хомсі та вздовж узбережжя Середземного моря в ніч на 7 березня діяла комендантська година.

Bloomberg нагадує, що Росія має військово-морську базу в Тартусі.

Сирійське інформагентство Sana вказує, що наступ був "заздалегідь спланований", охопив кілька об'єктів безпеки в прибережному місті Джабле та навколишній сільській місцевості. Внаслідок атаки пошкоджені урядові приміщення, а також державна і приватна власність.

За даними Сирійської обсерваторії з дотримання прав людини, під час боїв з обох боків загинули 48 осіб. Серед загиблих четверо цивільних. Повідомляється, що вдалося затримати трьох нападників у Латакії.

У багатьох інших містах, зокрема Дамаску, Ідлібі й Хамі, відбулися мітинги на підтримку чинного уряду.

Речник Міністерства оборони Сирії Хасан Абдул-Гані закликав прихильників Асада здатися.