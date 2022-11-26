В Сирії по базі США завдали ракетного удару

Ввечері 25 листопада по американській базі в Сирії було нанесено ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію центрального командування американських Збройних сил.

"Дві ракети були націлені на сили коаліції на патрульній базі США в Аль-Шаддаді, Сирія. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, майну також не було завдано жодної шкоди", - йдеться у публікації.

В командуванні заявили, що ця атака поставила під загрозу сили коаліції та мир і стабільність у регіоні.