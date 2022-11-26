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В Сирії по базі США завдали ракетного удару

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Сирія, Субота 26 листопада 2022 03:13
В Сирії по базі США завдали ракетного удару Фото: в Сирії атакували базу США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері 25 листопада по американській базі в Сирії було нанесено ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію центрального командування американських Збройних сил.

"Дві ракети були націлені на сили коаліції на патрульній базі США в Аль-Шаддаді, Сирія. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, майну також не було завдано жодної шкоди", - йдеться у публікації.

В командуванні заявили, що ця атака поставила під загрозу сили коаліції та мир і стабільність у регіоні.

Нагадаємо, 7 листопада російські літаки розбомбили табори опозиції поблизу Ідліба на північному заході Сирії, вбивши щонайменше дев'ять цивільних осіб.

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