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Сирія та Ліван обговорюють демаркацію кордону після припинення вогню

Вівторок 15 квітня 2025 05:29
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Сирія та Ліван обговорюють демаркацію кордону після припинення вогню Фото: Наваф Салам та Ахмед аль-Шараа у Дамаску (x.com/nawafasalam)
Автор: Володимир Костирін

Сирійський лідер Ахмед аль-Шараа та прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам обговорили демаркацію сухопутного та морського кордону між країнами і координацію безпеки. Питання порушили після припинення транскордонних зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустріч представників влади Сирії та Лівану відбулася через кілька тижнів після домовленостей про припинення вогню між країнами.

У заяві офісу ліванського прем'єра вказується, що його візит у Дамаск "відкриє нову сторінку у відносинах між двома країнами на основі взаємної поваги та відновлення довіри та добросусідства".

В офісі глави уряду Лівану також розповіли, що лідери країн погодилися співпрацювати в економічній сфері та домовилися про створення міністерського комітету для подальшої роботи з питань, що становлять спільний інтерес.

Делегації двох країн також обговорили долю зниклих безвісти та затриманих ліванців у Сирії. Таке питання опинилося в центрі уваги після повалення Асада, що призвело до відкриття в'язниць та виявлення колективних поховань у Сирії.

Бейрут стверджує, що понад 700 ліванців утримувалися в сирійських в'язницях через вплив Дамаска на Ліван під час громадянської війни в Лівані з 1975 по 1990 рік.

Сирія мала значний вплив на Ліван протягом десятиліть правління сім'ї Асадів, зберігаючи там військову присутність протягом 29 років до 2005 року, незважаючи на широку опозицію з боку багатьох ліванців.

Нагадаємо, що Ліван межує на півночі та сході із Сирією, на півдні - з Ізраїлем, на заході омивається Середземним морем.

Сирія та Ліван обговорюють демаркацію кордону після припинення вогню

Зіткнення на кордоні Сирії та Лівану

Гірський кордон був "гарячою точкою" протягом кількох місяців після того, як повстанці повалили в Сирії режим Башара аль-Асада, який є союзником Івану, та ліванського збройного угруповання "Хезболла", яке підтримує Тегеран.

Останній раунд зіткнень стався в березні, коли сирійські війська обмінялися вогнем з ліванськими солдатами та озброєними групами на північному сході Лівану.

Тоді Дамаск звинуватив "Хезболлу" у переході на територію Сирії та викраденні та вбивстві трьох військовослужбовців сирійської армії. Проте "Хезболла" заперечує будь-яку причетність.

Між тим джерело Reuters в ліванських службах безпеки повідомило, що троє сирійських солдатів першими перетнули Ліван і були вбиті озброєними членами племені, які побоювалися нападу на їхнє місто.

Нагадаємо, у середині березня повідомлялося, що представники оборонних відомств Лівану та Сирії досягли домовленості про припинення вогню. Це відбулося в рамках спроб сторін зупинити сутички вздовж спільних державних кордонів.

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