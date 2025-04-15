Сирія та Ліван обговорюють демаркацію кордону після припинення вогню
Сирійський лідер Ахмед аль-Шараа та прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам обговорили демаркацію сухопутного та морського кордону між країнами і координацію безпеки. Питання порушили після припинення транскордонних зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зустріч представників влади Сирії та Лівану відбулася через кілька тижнів після домовленостей про припинення вогню між країнами.
У заяві офісу ліванського прем'єра вказується, що його візит у Дамаск "відкриє нову сторінку у відносинах між двома країнами на основі взаємної поваги та відновлення довіри та добросусідства".
В офісі глави уряду Лівану також розповіли, що лідери країн погодилися співпрацювати в економічній сфері та домовилися про створення міністерського комітету для подальшої роботи з питань, що становлять спільний інтерес.
Делегації двох країн також обговорили долю зниклих безвісти та затриманих ліванців у Сирії. Таке питання опинилося в центрі уваги після повалення Асада, що призвело до відкриття в'язниць та виявлення колективних поховань у Сирії.
Бейрут стверджує, що понад 700 ліванців утримувалися в сирійських в'язницях через вплив Дамаска на Ліван під час громадянської війни в Лівані з 1975 по 1990 рік.
Сирія мала значний вплив на Ліван протягом десятиліть правління сім'ї Асадів, зберігаючи там військову присутність протягом 29 років до 2005 року, незважаючи на широку опозицію з боку багатьох ліванців.
Нагадаємо, що Ліван межує на півночі та сході із Сирією, на півдні - з Ізраїлем, на заході омивається Середземним морем.
Зіткнення на кордоні Сирії та Лівану
Гірський кордон був "гарячою точкою" протягом кількох місяців після того, як повстанці повалили в Сирії режим Башара аль-Асада, який є союзником Івану, та ліванського збройного угруповання "Хезболла", яке підтримує Тегеран.
Останній раунд зіткнень стався в березні, коли сирійські війська обмінялися вогнем з ліванськими солдатами та озброєними групами на північному сході Лівану.
Тоді Дамаск звинуватив "Хезболлу" у переході на територію Сирії та викраденні та вбивстві трьох військовослужбовців сирійської армії. Проте "Хезболла" заперечує будь-яку причетність.
Між тим джерело Reuters в ліванських службах безпеки повідомило, що троє сирійських солдатів першими перетнули Ліван і були вбиті озброєними членами племені, які побоювалися нападу на їхнє місто.
Нагадаємо, у середині березня повідомлялося, що представники оборонних відомств Лівану та Сирії досягли домовленості про припинення вогню. Це відбулося в рамках спроб сторін зупинити сутички вздовж спільних державних кордонів.
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