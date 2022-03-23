ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сирия провалила план привлечения боевиков для войны с Украиной, – разведка

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 17:58
Сирия провалила план привлечения боевиков для войны с Украиной, – разведка Фото: Башар Асад (слева) (twitter.com/Presidency_Sy)
Автор: Антон Федорцив

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отчиталось о срыве планов по пополнению сил оккупантов РФ сирийскими наемниками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ГУР Минобороны в Facebook.

Разведчики зафиксировали встречу сирийского полковника Насима Абу Ирра с генералом Вооруженных сил РФ Александром Журавлевым в провинции Дера на юге Сирии.

"Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и из Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины", – говорится в сообщении.

Сирийский офицер, однако, четкого ответа не дал. Он пообещал проконсультироваться со своими коллегами из руководящего состава 8-й бригады и затем выйти на связь с Журавлевым.

В целом обещания сирийских властей о системных поставках боевиков для нужд РФ не выполняются. Сообщения из Украины резко уменьшили количество желающих рисковать своей жизнью с призрачными шансами получить обещанные деньги. В настоящее время российские представители в Сирии пытаются завербовать наемников из 16-й бригады сирийской армии.

К слову, Израиль заблокировал продажу Украине шпионского программного обеспечения из-за боязни реакции РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Сирия Война России против Украины
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами