Сирия провалила план привлечения боевиков для войны с Украиной, – разведка

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию ГУР Минобороны в Facebook.

Разведчики зафиксировали встречу сирийского полковника Насима Абу Ирра с генералом Вооруженных сил РФ Александром Журавлевым в провинции Дера на юге Сирии.

"Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и из Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины", – говорится в сообщении.

Сирийский офицер, однако, четкого ответа не дал. Он пообещал проконсультироваться со своими коллегами из руководящего состава 8-й бригады и затем выйти на связь с Журавлевым.

В целом обещания сирийских властей о системных поставках боевиков для нужд РФ не выполняются. Сообщения из Украины резко уменьшили количество желающих рисковать своей жизнью с призрачными шансами получить обещанные деньги. В настоящее время российские представители в Сирии пытаются завербовать наемников из 16-й бригады сирийской армии.