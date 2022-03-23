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Сирія провалила план залучення бойовиків для війни з Україною, - розвідка

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Середа 23 березня 2022 17:58
Сирія провалила план залучення бойовиків для війни з Україною, - розвідка Фото: Башар Асад (ліворуч) (twitter.com/Presidency_Sy)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзвітувала про зрив планів із поповнення сил окупантів РФ сирійськими найманцями.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ГУР Міноборони у Facebook.

Розвідники зафіксували зустріч сирійського полковника Насіма Абу Ірра з генералом Збройних сил РФ Олександром Журавльовим у провінції Дера на півдні Сирії.

"Під час зустрічі російський генерал поставив чітку вимогу сформувати та надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України", – йдеться в повідомленні.

Сирійський офіцер, однак, чіткої відповіді не надав. Він пообіцяв проконсультуватися зі своїми колегами з керівного складу 8-ї бригади та потім вийти на зв'язок із Журавльовим.

Загалом обіцянки сирійської влади про системне постачання бойовиків для потреб РФ не виконуються. Повідомлення з України різко зменшили кількість охочих ризикувати своїм життям із примарними шансами отримати обіцяні гроші. На цей час російські представники в Сирії намагаються завербувати найманців із 16-ї бригади сирійської армії.

До слова, Ізраїль заблокував продаж Україні шпигунського програмного забезпечення через боязнь реакції РФ.

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