В Сирии заявили об ударах Израиля по аэропорту Алеппо. ЦАХАЛ не комментирует

Согласно организации The Syrian Observatory for Human Rights, объектом атаки были расположенные рядом с аэропортом склады. В них попали четыре ракеты.

Иранские СМИ сообщают, что удар по аэропорту был нанесен перед тем, как там должен был совершить посадку самолет из Ирана, самолет изменил курс и приземлился в аэропорту Дамаска.

Вечером 31 августа сирийские СМИ сообщили о новой атаке ЦАХАЛа. Удары наносились по целям в Дамаске и его окрестностях.

Напомним, в ночь на 22 июля израильская авиация нанесла удары и уничтожила завод по производству дронов возле Дамаска.

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