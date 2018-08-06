В Сирии при взрыве автомобиля погиб разработчик химоружия Асада

Ответственность за теракт взяла на себя организация, связанная с Союзом исламских террористических бригад "Тахрир аль-Шама"

В Сирии в результате подрыва машини 4 августа погиб Азиз Асбери, глава центра по разработке химического оружия для режима Башара Асада. Об этом сообщила газета сирийского правительства, передает The Guardian.

Взрыв произошел вечером в субботу возле города Масьяф в провинции Хама.

Ответственность за теракт уже взяла на себя сирийская организация, связанная с Союзом исламских террористических бригад "Тахрир аль-Шама", который воюет против войск правительства Сирии.

Напомним, сирийская армия при поддержке российской авиации уже близка к полному контролю над последними неподконтрольными правительству территориями на юго-западе страны.

В Госдепе считают правительство Асада и Россию ответственными за химические атаки в Сирии 4 февраля 2018 года. США заявили, что намерены добиваться привлечения к ответственности всех виновных в химатаке.