У Сирії під час вибуху автомобіля загинув розробник хімзброї Асада

Відповідальність за теракт взяла на себе організація, пов'язана з Союзом ісламських терористичних бригад "Тахрір аль-Шама"

У Сирії в результаті підриву машини 4 серпня загинув Азіз Асбері, глава центру з розробки хімічної зброї для режиму Башара Асада. Про це повідомила газета сирійського уряду, передає The Guardian.

Вибух стався ввечері в суботу біля міста Масьяф у провінції Хама.

Відповідальність за теракт уже взяла на себе сирійська організація, пов'язана з Союзом ісламських терористичних бригад "Тахрір аль-Шама", який воює проти військ уряду Сирії.

Нагадаємо, сирійська армія за підтримки російської авіації вже близька до повного контролю над останніми непідконтрольними уряду територіями на південному заході країни.

У Держдепі вважають уряд Асада і Росію відповідальними за хімічні атаки в Сирії 4 лютого 2018 року. США заявили, що мають намір домагатися притягнення до відповідальності всіх винних у хіматаці.