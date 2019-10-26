В Сирии сообщили о возвращении военных США из Ирака

Иллюстративное фото (ABC News)

В составе колонны американских войск десятки военных и военная техника

Колонна американских военных вернулась на северо-восток Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сирийское государственное телевидение Syria TV.

Сообщается, что в составе колонны американских войск десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолеты.

"Колонна американских войск вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид. В ее составе десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолеты", - сообщил телеканал.

Напомним, 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии. По его словам, в данный момент в зоне проведения турецкой военной операции в Сирии нет ни одного американского военного.

РБК-Украина сообщало, что военные подразделения армии США перебрались в Ирак с северо-востока Сирии по приказу президента Дональда Трампа. На иракско-сирийском пограничном переходе на окраине иракской провинции Дахук было замечено более 100 бронированных автомобилей, перевозящих американских военных.