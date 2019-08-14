В Сирии сбили самолет сил Асада

На северо-западе Сирии, недалеко от города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сирийские повстанцы сбили самолет сил режима Башара Асада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.в Twitter.

Как сообщается, был сбит самолет Su-22 над Хан-Шейхуном.

"Силы повстанцев только что сбили самолет Su-22 над Хан-Шейхуном. Это первый боевой самолет, который был уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пилот самолета выжил и был взят в плен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сирии за два дня при отражении атак повстанческих подразделений в районе населенного пункта Икко погибли 23 военнослужащих правительственных войск Башара Асада, еще семь военных получили ранения.

Кроме того, 11 августа правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы.

В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека в Лондоне заявили, что захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад. В боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон.