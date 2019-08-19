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Сирия нанесла авиудар по турецкому конвою, погибли мирные жители

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 17:06
Сирия нанесла авиудар по турецкому конвою, погибли мирные жители
Иллюстративное фото (GettyImages)

Сирийская армия обстреляла турецкие войска

Турция заявила, что в результате авиаудара по турецкому военному конвою в Сирии погибли как минимум 3 мирных жителя, еще 12 были ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Авиаудар был совершен в понедельник, 19 августа, по турецкой колонне, перевозящей боеприпасы. Колонна направлялась к наблюдательному посту в провинции Идлиб.

Авиаудар нанесло сирийское правительство. О жертвах с турецкой стороны не сообщается. При этом Турция осудила подобные действия.

"Эти авиаудары противоречат существующим соглашениям, а также нашему сотрудничеству и диалогу с Россией", - сообщает турецкое правительство.

В сентябре 2018 года Турция и Россия договорились о запрете любых агрессивных действий в провинции Идлиб. В Идлибе Турция имеет 12 наблюдательных постов в рамках этих соглашений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате авиаудара 17 августа по провинции Идлиб погибли 6 человек. Нападение совершили сирийские силы правительства Башара Асада.

До этого сообщалось, что сирийская армия захватила стратегически важный город Аль-Хобейт. В боях за город погибло более сотни бойцов с обеих сторон.

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