В Сирии авиация Асада нанесла удар, есть погибшие

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В результате авиаудара погибли 6 человек

В Сирии по провинции Идлиб был совершен авиаудар силами правительства Башара Асада, в результате чего погибли 6 гражданских жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, нападение было совершено на город Альдьер Альшарки.

"Шесть гражданских лиц погибли в результате авиаудара в зоне деэскалации на северо-западе Сирии", - говорится в сообщении.

Сегодняшняя атака произошла через день после гибели 13 мирных жителей и ранения 20 других во время авиаудара российских военных в селе Хасс провинции Идлиб.

Турция и Российская Федерация в сентябре прошлого года договорились превратить провинцию Идлиб в зону деэскалации, где любые агрессивные действия запрещены.

Однако сирийский режим и его российские союзники последовательно нарушают условия прекращения огня, совершая нападения внутри зоны деэскалации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на северо-западе Сирии, недалеко от города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сирийские повстанцы сбили самолет сил режима Башара Асада. Пилот самолета выжил и был взят в плен.

Кроме того, в Сирии за два дня при отражении атак повстанческих подразделений в районе населенного пункта Икко погибли 23 военнослужащих правительственных войск Башара Асада, еще семь военных получили ранения.