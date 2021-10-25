В Сирии попытались подорвать колонну с российскими военными

Российская сторона из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявила, что взрывное устройство сработало перед колонной российской военной полиции. Инцидент произошел при патрулировании трассы в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости" .

В июне похожий инцидент произошел в провинции Хасеке. На неизвестном взрывном устройстве подорвался российский военный бронеавтомобиль. Один из российских военнослужащих погиб от полученных в результате взрыва травм.

Взрыв произошел в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен.

Отмечается, что перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Российские военнослужащие не пострадали.

Напомним, в мае в Минобороны РФ заявляли о конфликте между российскими и американскими военными в Сирии. Россияне заблокировали американский патруль, который якобы двигался по несогласованному маршруту.

Добавим, в феврале украинская разведка сообщала, что Россия вербует украинцев из ОРДЛО для участия в боевых действиях в Сирии.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в феврале США нанесли удары по территории Сирии.