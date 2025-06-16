Сирі кабачки: новий тренд чи прихована небезпека?

Сирі кабачки - це дійсно корисний та низькокалорійний продукт, який може урізноманітнити ваш літній раціон і збагатити його вітамінами та клітковиною. Але чи можна їсти цей овоч без термічної обробки.

На це питання дізнайтеся відповідь в матеріалі РБК-Україна.

Чи є користь від сирих кабачків?

Сирі кабачки - це справжнє джерело вітамінів та мінералів, що робить їх привабливим доповненням до здорового раціону:

Багатство на вітаміни та мінерали

У сирих кабачках зберігається максимум вітаміну C, який є потужним антиоксидантом і важливим для імунітету, а також вітамінів групи В, необхідних для нервової системи та метаболізму. Вони також містять калій, магній, марганець та інші важливі мікроелементи.

Високий вміст клітковини

Як і більшість сирих овочів, кабачки багаті на харчові волокна. Клітковина покращує травлення, сприяє нормалізації рівня цукру в крові, допомагає виводити токсини та забезпечує тривале відчуття ситості, що важливо для контролю ваги.

Низька калорійність

Кабачки майже на 95% складаються з води, що робить їх надзвичайно низькокалорійним продуктом. Це ідеальний вибір для тих, хто стежить за фігурою або прагне схуднути.

Зволоження організму

Завдяки високому вмісту води, сирі кабачки чудово зволожують організм, що особливо важливо в спекотну погоду.

Антиоксиданти

Сирі кабачки містять антиоксиданти, такі як каротиноїди (лютеїн і зеаксантин), які корисні для зору та захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами.

Потенційні ризики від сирого кабачка?

Незважаючи на всі переваги, існують певні ризики, пов'язані зі споживанням сирих кабачків, особливо якщо вони мають гіркий смак. Гіркота в кабачках (як і в інших гарбузових, наприклад, огірках, динях, гарбузах) обумовлена наявністю кукурбітацинів - природних сполук, які є захисним механізмом рослини від шкідників.

Зазвичай, у культивованих сортах кабачків вміст кукурбітацинів мінімальний і нешкідливий. Однак у деяких випадках, особливо якщо рослина виросла в стресових умовах (посуха, перепади температур) або якщо це дикі чи гібридні сорти, які перехресно запилилися з дикими, рівень цих речовин може бути небезпечно високим.

Симптоми отруєння кукурбітацинами можуть включати:

Нудоту

Блювоту

Діарею

Шлункові спазми

У важких випадках можливе навіть випадання волосся або більш серйозні реакції.

Що робити, якщо кабачок гіркий?

Якщо ви відкусили шматочок сирого кабачка і відчули виражену гіркоту, негайно припиніть його вживати. Навіть невелика кількість такого кабачка може викликати неприємні симптоми. Термічна обробка не руйнує кукурбітацини, тому гіркий кабачок непридатний для споживання у будь-якому вигляді. Просто викиньте його.

Як правильно вживати сирі кабачки?

Щоб насолоджуватися сирими кабачками безпечно та з користю, дотримуйтесь цих простих правил: