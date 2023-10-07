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Сирени, вибухи та 150 ракет на Тель-Авів. ХАМАС атакує центральну частину Ізраїлю

Фото: ХАМАС знову атакує Ізраїль (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Терористичне угруповання ХАМАС увечері 7 жовтня знову атакує центральну частину Ізраїлю. Звучать сирени, чути вибухи, є інформація про збиті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

Повідомляється, що о 19:59 спрацювали сирени у Холоні, Бат-Ямі, Тель-Авіві, Рішон ле-Ціоні, Реховоті, а також у районі Пальмахім. Чутно вибухи, працює система протиракетної оборони "Залізний купол".

Також сирени прозвучали в районі Герцлії та Кфар Шмаріягу, а також у Раанані та багатьох інших населених пунктах центральної частини Ізраїлю.

Також повідомляється, що ХАМАС випустив 150 ракет у бік Тель-Авіва. Як заявили терористи, у відповідь на знищення "Палестинської вежі" у секторі Газі. За кілька годин до цього з'явилося відео ударів по висотних будинках.

 

На даний момент відомо про знищені ракети над Холоном та Рішон ле-Ціоном.

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль припиняє подачу електроенергії до сектору Газа. Зазначимо, що його енергосистема більш ніж на половину залежить саме від Ізраїлю.

Станом на вечір 7 жовтня Армія оборони повернулася до раніше захоплених терористами міст на півдні країни. Слідкувати за подіями в Ізраїлі можна за посиланням.

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ХАМАСІзраїльПалестина