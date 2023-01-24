ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирена вила понад 9 годин: в ОВА розповіли, як минула ніч у Нікопольському районі

Новость на русском →
Вівторок 24 січня 2023 07:56
Сирена вила понад 9 годин: в ОВА розповіли, як минула ніч у Нікопольському районі Фото: Резніченко розповів, як минула ніч у Нікопольському районі (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Олег Васьків

У Дніпрепетровській області ніч на 24 січня пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів. Такою ситуація була в усіх районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"У Нікопольському районі сирена попереджала про загрозу понад 9 годин, минулося", - зазначив посадовець.

Резніченко також додав, що наразі в області спокійно.

Нагадаємо, 23 січня росіяни завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів загинули люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
DAILY
"Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю